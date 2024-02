Anses: conocé el calendario de pago para la semana del 5 al 9 de febrero

La Anses (Administración de Seguridad Social) sigue estos días con la entrega de prestaciones sociales, según está establecido en el calendario de pagos que corresponde a febrero. Esta semana, que va del lunes 5 al viernes 9 de febrero, finaliza con el abono de las PNC (Pensiones No Contributivas). Además, inicia la distribución de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.