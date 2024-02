Paola Arias abre la Fiesta de la Reina del Yokavil

La cantante lleva décadas haciendo música. Próximamente estará cumpliendo 25 años en esta profesión y es el “cable a tierra” en su vida. “Nunca dejé de lado mi arte por otro rubro. Sin ella no me veo. Trabajo mucho para poder estar siempre estable y poder vivir de esto. Amo lo que he defendido desde hace muchísimo tiempo. A veces tenemos ganas de sacar cosas nuevas pero es muy difícil y también es difícil remarla como mujer. Por eso, me considero una afortunada de poder vivir de lo que hago”, remarcó.