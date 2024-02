Quién fue Leandro Rossi, el joven funcionario que murió por dengue

“Siempre anduve inmiscuido en la militancia de DD.HH., soy gay y nunca estuve en el clóset, desde los 8 años milito por lo mismo, y eso me llevó a formar parte del movimiento de derechos humanos”, contó en la entrevista y agregó: “Sufría mucho de bullyng por ser gay, en la primaria. Fue un trabajo arduo poder egresar, fue intenso, y hasta el día de hoy me cruzo a compañeros que me piden disculpas. Yo entiendo que no se puede culpar a niños de 8 años por decirle a otro niño ‘puto’”.