La Anmat prohibió la venta de un aceite de cannabis y un jabón terapéutico

En cuanto al jabón, aunque este hiciese referencia a propiedades curativas, el ente afirmó no es posible considerarlo dentro de la categoría cosmético, ya que no cumple con la definición establecida en el artículo 2 de la Resolución 155/98, que los define como “preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, con el objeto exclusivo o principal de higienizarlas, perfumarlas, cambiar su apariencia, protegerlas o mantenerlas en buen estado y/o corregir olores corporales” y remarca: “Estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna”.