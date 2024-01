Punto de vista: una lista de compras para mister Trump

Trump podría comenzar por brindar a las mujeres el respeto que merecen y que, hasta ahora, no les ha mostrado. Debería aclarar las graves acusaciones de violación en su contra, en lo que parece hasta ahora una tarea insuperable, dados los vídeos existentes que lo muestran hablando de agarrar a mujeres por el…, alardeando que ellas no pueden resistirse a una persona importante y famosa como a él. Si a eso se le suma el fallo en su contra en el juicio promovido por E. Jean Carroll, en el que se le declaró responsable de abuso sexual y difamación, no se tiene el tipo de crédito que alguien desearía exhibir en su currículum.