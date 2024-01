Libertarismo y literatura

Este poderoso influjo de la literatura en las corrientes de pensamiento político, tanto para fundarlas como para difundirlas, no es nuevo. Durante el Renacimiento, por ejemplo, las obras de Moro, Campanella y Bacon conformaron el género de las «utopías» que prefiguraron el socialismo y el comunismo. Las obras de Ayn Rand también son utopías, pero de un sentido opuesto. Utopías del individualismo y la libertad, donde no es el orden social lo que se presenta como modelo, sino el carácter y la personalidad de sus protagonistas. Lo que Ayn Rand propone al hombre es, más que una lucha política, una revolución interior que recuerda en mucho al superhombre nietzscheano: crear sus propios valores y defenderlos a ultranza; actuar en el mundo con la más absoluta originalidad; despreciar al rebaño. Uno puede imitar al recio Howard Roark de El manantial, como haría con el Bogart del cine negro o el Meursault de El extranjero, y mantenerse impasible a los embates y tentaciones de la vida. Roark es un arquitecto joven, talentoso e incomprendido, que se mueve estoicamente entre colegas trepadores y obtusos. La utopía consiste, básicamente, en ser como él, en aceptar sus criterios, en especial el famoso «egoísmo racional» que lo mueve a rechazar el elogio y el éxito en pos de la integridad de su obra. Para quienes así se identifican con el protagonista, la novela opera un efecto de autoayuda y complacencia en el que radica, tal vez, el secreto de su éxito; porque ¿quién no se siente, en el fondo, un genio incomprendido?