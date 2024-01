Con Gravano, Los Pumas 7s siguen defendiendo con éxito la cima del ranking

Lo que viene logrando el equipo de Gómez Cora y Gravano es superlativo. Los líderes de la clasificación mundial de Seven solo perdieron tres de sus últimos 23 compromisos por la etapa de grupos, ganaron cuatro de los últimos 10 torneos de la serie Mundial de Seven, Marcos Moneta es autor de 11 conquistas siendo el máximo anotador de tries en esta temporada junto al irlandés Terry Kennedy. Con un lugar asegurado en los Juegos Olímpicos de París, Los Pumas 7s quieren mantenerse en la cima del ranking y asegurarse una plaza entre los ocho mejores del circuito que jugarán la gran final en Madrid, entre junio y mayo.