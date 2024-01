Qué dice el capítulo fiscal que quedó afuera de la ley "Bases"

Además, se estableció que al momento de la apertura de estas cuentas, las entidades financieras no podrían exigir más documentación que la estrictamente indicada por el Banco Central. Esto facilitaría el proceso de regularización, promoviendo la transparencia y la simplicidad. Las entidades financieras no podrían negarse a la apertura de estas cuentas, ni pedir información adicional no regulada. En el caso de dinero en efectivo en el exterior, este debería ser depositado en una entidad bancaria del exterior y luego podría ser transferido a las cuentas especiales para acogerse a los beneficios del régimen, consignó Todo Noticias.