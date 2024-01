Salir de la zona de confort para ser feliz

“Yo trabajaba en una empresa de electrodomésticos, donde estuve muchos años y llegué a ser hasta gerente, pero no era feliz. Salía a las siete de la mañana de mi casa y volvía a las nueve de la noche, casi no veía a mi familia y cuando podía estar con ellos no hacíamos mucho porque estaba cansado todo el tiempo. Eso fue lo que me terminó haciendo dejar el empleo y dedicarme a lo que me apasionaba”, declaró.