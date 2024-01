El paro en Tucumán: entre “el hay que aguantar” y el “no está cumpliendo”

“La gente tiene razón, el Presidente no está cumpliendo con lo que dijo”, señala Antonio Sandro Pajón, vendedor ambulante de 45 años que camina diariamente las calles del microcentro. En medio de su caminata cotidiana por la calle 25 de Mayo, dice: “la gente lo eligió, pero no para que le quite a los pobres”, y agregó: “este loco si quiere sacar más asistencia a la gente que no tiene, lo va a hacer. Es increíble lo que está pasando”.