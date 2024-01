Scaloni confirmó que seguirá siendo DT de la Selección y reveló por qué dudó

Por otro lado, sobre Lionel Messi dijo: "Leo continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga si va a venir o no. Creo que sí, creo que él sigue. Sobre todo porque es feliz en el campo de juego. Es feliz ahí, jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo porque entonces después es difícil".