Un trabajador creyó que las “vacaciones pagas” las debía pagar la empresa y presentó los tickets del viaje a Brasil

Fue en ese momento que Guillermo tuvo que explicarle al empleado que las “vacaciones pagas” no significan que la empresa cubría todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibía su salario normal a pesar de no estar trabajando. El joven empleado, visiblemente sorprendido, admitió que pensaba que la empresa asumiría la responsabilidad de pagar todo y que incluso intentó no gastar mucho para no “hacer pagar tanto a la empresa”.