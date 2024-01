Esperan que los detenidos digan cómo consiguieron la mercadería que vendían de manera ilegal

“Ella no tiene nada que ver con la mercadería. Simplemente prestó su domicilio para que la guardaran allí. No sabía cuál era el origen y mucho menos el destino final”, aseguró Agustina Lasquera, la nueva defensora de la sospechosa, ya que ayer fue asistida por otro profesional. ¿Aportará el nombre de la persona que dejó los víveres allí?, le consultó nuestro diario. “Ella va a decir todo en su debido momento porque no tiene nada que ver”, respondió la abogada.