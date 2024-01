Cartas de lectores IV: Presidente

Los argentinos, hasta el 9/12/23 estábamos resignados a convivir en un país devastado por los gobiernos de turno, sean de la democracia, o de los que violando la Constitución Nacional y en nombre del futuro, entregaron el patrimonio Nacional. Pero a partir del 10/12/23, la crisis y la postración social llegaron al límite de la tolerancia, impulsados por las medidas del nuevo inquilino de Balcarce 50, que afectado por un inusitado desorden psicológico, y desconociendo el contenido del documento que en el futuro seria su propuesta para sacar al País de la postración, aumento la división que los argentinos arrastramos por décadas. Mediante un documento con centenares de páginas y artículos, resumidos en la ley Ómnibus y el DNU 70/23, que el Presidente sabía que no era para él, por ende ignoraba su contenido, puso al borde de la desintegración la división de poderes del Estado Nacional. Emulando a un ex Presidente, que advertía que “…si decía lo que iba a hacer nadie me votaba...”, Milei durante la extensa campaña proselitista, enarbolaba la dolarización, el cierre del BCRA, la lucha contra la casta política, ocultando sus planes sobre la movilidad jubilatoria, la reforma laboral, la privatización del patrimonio Nacional etc., es decir le mintió a quienes lo votaron, porque no conocía los problemas de la gente, mucho menos las soluciones. Conocedor de la fragilidad política, y el desorden psicológico, que precedía a Milei, Macri para lograr sus repugnantes e históricos intentos de entregar el patrimonio de los argentinos al poder financiero mundial, permuto por cargos en el Gabinete Nacional, el documento liberal, que en 2021 Federico Sturzenegger, escribiera para Patricia Burllich. Hoy el tren de la entrega Nacional, avanza raudamente a la estación liberal, arrojando al pueblo argentino, a un estado de incertidumbre, pobreza e indigencia, aun no dimensionado por quien hoy ocupa el sillón de Rivadavia.