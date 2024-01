Cartas de lectores: Vialidad Provincial, zona de desastre

Soy vecina de Vialidad Provincial, por la calle Lucas Córdoba al 200. Las dos medianeras de mi casa lindan con el galpón de Vialidad y con el laboratorio de la repartición. Hace tiempo que reclamo por el estado de las veredas de estas dos propiedades. Veredas destruidas, en mal estado, con yuyos altos y basurales. Se debe a que la gente, al ver el estado de abandono arroja los residuos sin importarles nada. Caminar de noche es imposible por ambas veredas, ya que no tienen iluminación. Las paredes están todas pintadas con carteles, no se hace ningún mantenimiento desde años. La SAT vino a cambiar las conexiones de agua de Vialidad y dejó todo en peor estado, con escombros desparramados por doquier. La zona está hecha un desastre. Es una zona de mucha circulación, porque están cerca la Maternidad y el Cementerio del Oeste. Los responsables deben intervenir y poner fin a estos problemas. No deben faltarles recursos a estos organismos para acondicionar la zona, sólo se trata de poner contrapiso, arreglar las veredas, limpiar las paredes y colocar la iluminación. Sólo por respeto a quienes residimos en la zona.