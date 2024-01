Dólar "blue", EN VIVO: a cuánto cerró este martes 16 de enero de 2024

07:52 hs

¿Qué pasa con los dólares financieros?

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP subió luego de hilvanar tres jornadas a la baja y se negoció en $1.127,99 (+2,9%) y el CCL se movió de igual forma en $1.166,58 (+2,6%).

Las brechas cambiarias se estiraron hasta el 38% para el MEP y 42,8% para el CCL.

Estas operaciones estuvieron condicionadas, ya que ayer no hay mercados en EEUU porque fue feriado y en consecuencia las transacciones con bonos no tuvieron referencias. El tercer lunes del año en Estados Unidos se celebra el nacimiento de Martin Luther King Jr. y por ende no hay operaciones bancarias y no funcionan los mercados financieros.