Cartas de lectores: Bella Vista, hace 55 años

El acto público fue convocado por la Comisión Pro defensa el 4 de enero de 1969, invitándose a participar a las instituciones tucumanas y de otras provincias que tenían problemas similares con sus fábricas azucareras. Es por eso que el acto fue presidido por un gran letrero que decía: “Bienvenidas todas las Delegaciones Provinciales y Nacionales que unidas luchan contra el monopolio. Tribuna de Tucumán”. Los días anteriores la prensa, especialmente el diario LA GACETA comenzaron a publicar adhesiones al acto. Comenzó con el izamiento de la bandera nacional que estuvo a cargo del presidente de la Comisión RP Francisco Albornoz y de un dirigente obrero del ingenio Arno, de Santa Fe, entonándose a continuación el Himno Nacional. El primer orador fue Manuel Roberto Valeros, secretario de la Comisión Pro Defensa quien en su discurso manifestó: “defendemos una población de veintiún mil habitantes, con sus Escuelas, Hospitales, su comercio, que es el resultado del sacrifico de muchas generaciones a lo largo de 90 años. Defendemos también el precio de la caña, el precio del azúcar y aunque el gobierno no lo crea defendemos el propio patrimonio del Estado. Así como señalamos lo que defendemos en necesario aclarar lo que no defendemos. No defendemos ninguna empresa azucarera entre ellas la actual empresa propietaria del Bella Vista, que tiene una enorme responsabilidad en la situación que estamos padeciendo”. En la parte final de su discurso manifestó: “a llegado la hora de convocar a los ejércitos civiles para librar la segunda batalla de Tucumán, será contra los monopolios azucareros. Si cae Bella Vista caerán otros Ingenios, si triunfamos será la primera vez que una fábrica le dice basta a este verdadero ataque al pueblo de Tucumán. Bella Vista está marcando el camino, hay que seguirlo”. Hablaron después Alfredo Coronel (por el Gremio de Canillitas), Reinaldo Costilla (Juventud Obrera Católica), Roberto Parrado (Centro de Comerciantes de Famailla), el Ingeniero Armando Lizárraga (Cooperativa Cañera El Ceibal), Miguel Graneros (Secretario de la FEIA), Sixto Paz (ATEP), Andrés Alvero (Confederación General de Trabajadores Azucareros), Benito Romano (CGT Regional), Napoleón Posse (Agricultores Cañeros), Julio Bulacio (UCIT), Juan Carlos Caseres (FOTIA), Rolando Blanco (Sindicatos de Leales). El último orador fue el RP René Nieva del VI° Decanato Arquidiocesano con Cede en Tafí Viejo. El acto del 15 de enero fue un verdadero éxito. Era la primera vez en Tucumán desde el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 que se realizaba una manifestación pública de la magnitud que alcanzó la protesta popular. El Acto fue pacífico. Los únicos dirigentes demorados fueron Raúl Oscar Chabán y José Ramírez cuando se dirigieron en una camioneta a la Colonia María Elena portando bombas de estruendo para promocionar la concentración. Por otro lado, a Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los Argentinos que se dirigía a Bella Vista para participar del acto, la Policía le impidió el ingreso en el límite provincial y tuvo que regresar a Buenos Aires. En Bella Vista las casas, ese día, fueron embanderadas y el comercio cerró sus puertas. La concentración fue una demostración de la unidad con la que la comunidad de Bella Vista planteó su reclamo, como así también de su capacidad de organización evitando toda clase de desborde. La cantidad y la importancia de las entidades que manifestaron su apoyo y los oradores que hicieron uso de la palabra así lo evidenciaron.