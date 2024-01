Critics Choise Awards: Oppenheimer ganó como Mejor Película

Stone se mostró muy sorprendida y conmovida por haber ganado en una categoría llena de mujeres talentosas. "Significa mucho para mí. No sé qué decir. Agradezco al gran elenco de Pobres criaturas. Interpretar a Bella fue una gran dicha. Tuve que desaprender cosas de la sociedad y de la vergüenza", expresó la actriz en su discurso de agradecimiento.

The Bear arrasa en los Critics Choise Awards

En los Globos de Oro, The Bear ganó el premio a la Mejor Serie de Comedia o Musical (aunque se debate por qué está en esta categoría), y Jeremy Allen White ganó el premio al Mejor Actor de Serie de TV - Comedia o Musical

Creada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White , The Bear sigue a Carmen "Carmy" Berzatto , un joven chef de alta cocina que se ve obligado a regresar a Chicago tras la trágica muerte de su hermano. Allí, debe hacerse cargo del Original Beef of Chicagoland, la tienda de bocadillos de su familia.

"Gracias a mis padres por hacerme pensar que esto era posible para mi", expreso Allen White, el protagonista de la exitosa serie The Bear.

"Este papel fue un increíble desafío y un regalo para mi. Me dio mucho miedo pero siempre estar agradecida. Siempre esperé hacer a esa mujer increíble y que todos estuvieron orgullosos de cómo lo hice", fueron las palabras de la actriz que se puso en la piel de Lady Di en The Crown. La semana pasada Golden Globes, la actriz ganó por este papel.

Mejor canción: I’m Just Ken (Barbie)

22:19 hs Mejor actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri – The Bear

"La Asociación de la Critica me dio muchas satisfacciones. Quiero decir que a mis amigos de Oppenheimer que me guiaron desde el frente en todo tiempo", remarcó el actor cuando subió a recibir la aclamada estatuilla.

21:42 hs Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach (The Bear)