Cartas de lectores III: DNU

Se puede estar de acuerdo, o no, con los DNU que impulsa el Presidente, pero que la CGT implemente un paro no tiene justificación alguna, cuando es casi reciente la asunción de Javier Milei a la presidencia. Parece ser una medida un tanto disparatada y absurda de estos gremialistas, que bien vale acotar están atornillados a sus puestos gremiales hace décadas. Es cierto también que la inmensa cantidad de decretos de necesidad y urgencia que promueve el líder de La Libertad Avanza deberían pasar por el Congreso. Pero tampoco el pueblo argentino debe olvidar que la República se ha convertido en un barco a la deriva, con grandes posibilidades de terminar hundiéndose en sus propias necesidades, si es que no se actúa de forma rápida y terminante. Los que critican las medidas deberían de recordar que los inventores de “Los Planes Platita del 2021 y 2023” tienen gran parte de responsabilidad por la economía inflacionaria actual por la que atraviesa la Argentina. Los alineados de uno y otro bando debieran saber, a estas alturas de las circunstancias, que nos unimos o nos hundimos.