Cartas de lectores II: desconfía

“Desconfiá de tus amigos/ y no te casés con nadie/ que en la duda está el saber”. Recuerdo esa letra de un viejo tango, y me adhiero. En relación a la nota en LA GACETA “El año nuevo de Alberto en Madrid”, ¡qué desilusión! La foto cenando en el hotel más caro de Madrid con su “querida Fabiola” a razón de 6.000 Euros por menú, a días de haber terminado su tarea -¿tarea?- de Presidente de su país, al que dejó sumido en llamas y desconcierto. ¿Habrá alguna vez antes probado las exquisiteces de rey que les sirvieron? No se puede creer que la riqueza desbordante de la que dispone proviene de las arcas argentinas, porque ya están “rascando la olla”. Aún más, sembrando miseria por donde toca. El “Torchon” de foie, la tartaleta de cangrejo, el virrey asado, el lomo de Wagyu, etc. etc., son para una casta súper especial, a millas de distancia del plato de sémola sin carne en el escuálido estómago de millones de hambrientos y desilusionados que Alberto dejó atrás, ayer nomás. Es, acaso, ¿el pago que nos hace por haber confiado en él? No pudo haber disimulado tanta opulencia, esperando que su nombre caiga en el olvido. No hay caso. El pez por la boca muere, al igual que el mentiroso. Por eso, no hay que confiar en nadie, como dice el tango. Y menos, si su fama le precede. Esperemos que la palabra de un “loco” valga más.