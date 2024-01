Crisis del transporte: “Si no se actúa, la suerte está echada”

“Tucumán no es una Isla y hay que hablar con claridad: la crisis del transporte de pasajeros no es solo de Tucumán es de todo el país”. Así lo expresó el ex subsecretario de Tránsito municipal Enrique Romero. Si la Nación no pone blanco sobre negro la injusta y arbitraria distribución de los subsidios -prosiguió- la suerte está echada y el interior va a perder este servicio esencial para el desarrollo de la actividad económica, social y educacional de cada provincia y municipio.