Ecuador, EN VIVO: “Estamos combatiendo al narcoterrorismo”, dijo el presidente Noboa

13:19 hs

Daniel Noboa: “Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder”

“Estamos combatiendo al narcoterrorismo”, dijo el presidente ecuatoriano en una entrevista radial tras la jornada de violencia que azotó al país. Ante la controversia por la declaración del conflicto armado interno, el presidente ecuatoriano señaló: “Tienen 40 o 60 rehenes en una cárcel y ahora hablan de derechos humanos”.

En declaraciones a Radio Canela, indicó que para enfrentar la crisis de seguridad “se necesitan huevos grandes, de avestruz, no de cartón”.

En cuanto a la fuga de prisión de alias Fito, uno de los criminales más conocidos del país, dijo que la noche del sábado sí habría estado en la cárcel, según una lista que registró el SNAI.

Noboa también se refirió a los videos que muestran ejecuciones a guías penitenciarios: “Difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al Presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder”