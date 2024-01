Mariano Cúneo Libarona negó un pacto de impunidad con Cristina Kirchner

“Que se quede tranquila la ciudadanía que la corrupción la vamos a perseguir a lo máximo, acá no hay ningún pacto de impunidad”, dijo el ministro en una entrevista para el programa Desde el Llano de TN. Aseguró que no conoce personalmente a la ex mandataria, que nunca se reunió con ella y que denunciará los casos de corrupción y narcotráfico ante el Poder Judicial.