Cartas de lectores V: ¿Qué Argentina nos espera?

Me hago esta pregunta porque nuestro país tuvo una capacidad de recuperación que produjo el asombro y a veces superaron pronósticos y predicciones de propios y extraños. Aunque siempre fueron momentáneos (o sea que hay algo o mucho) que corregir porque no hubo continuidad (es como trabajar hasta las 11 y dormir una siesta hasta las 6 de la tarde) y durante meses. En un momento el ex senador y productor Carlos Reutemann hizo este planteo: “durante los años 2008 al 2016 se exportó soja que al precio del momento eran 250.000 millones de dólares y con una retención de un 35% significan unos 80.000 millones de la misma moneda... y solo de soja. Son esos los números que dan” , enfatizó. Vuelvo a preguntarme si parte de ese dinero se hubiese invertido en rutas o en equipamiento y ampliación de ferrocarriles, ¿qué Argentina tendríamos? Hay una frase de la periodista y analista de política internacional Pilar Rahola que la voy a repetir hasta el hartazgo porque aún retumba en mis oídos: “ La Argentina no pierde la oportunidad de perder oportunidades”. Espero que esto se revierta porque si le hace frío y quema los muebles para calentarse al poco tiempo se queda sin muebles y la casa sigue fría, porque quisimos vivir como ricos, pero somos pobres. La prueba de esto fue la proliferación de villas, asentamientos y usurpaciones que estuvieron a la orden del día (y que muchas veces forman parte de un negociado como vimos por los medios). Todo esto es una plataforma de lanzamiento hacia la delincuencia y para peor con una Justicia poco equitativa. Hay una tarea muy difícil por delante que va a demandar tiempo, capacidad y esfuerzo, pero creo que tenemos un Presidente bien informado y con una percepción muy aguda (desde mi óptica)