Quién es el verdadero Gran Hermano: el actor que le da voz al "big brother"

El actor se sabe más reconocido por ser la voz de la casa más conocida del país, que por su labor en el teatro y, admite, eso le "duele un poco". "De todos modos, son dos públicos distintos. Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena. No por una cuestión de ego, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en casa viendo un reality", cuenta.