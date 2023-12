Cartas de lectores VI: Feliz Año Nuevo

En estos últimos días de un año de angustias, desconciertos y muy poco de esperanzas , renovamos el deseo -ya desgastado, por supuesto- de desear felicidades para quienes tenemos el gusto de conocer o amar. Gesto devaluado (casi burlesco, sí) pero inevitable, porque nos brota del alma, que no entiende de imposibles. Pero caer en la desesperanza es bajar los brazos .Y no lo debemos permitir. No está muerto quien pelea y somos conscientes de que nos espera una dura batalla. ¿Una? Bueno, una más. Y esperemos que sea la última, que ya queremos descansar. No hablemos de política ni de moral. Son temas odiosos que dividen, que separan, que amargan. Hablemos, por lo menos estos días, de todo lo bueno que hemos podido alcanzar, o algún pequeño éxito personal o familiar, más allá de todo lo mucho que esperábamos. Así, aún sin cohetes, petardos o dinamitas, tapemos los desencantos abriendo paso a la sonrisa y el abrazo. Los dioses nos hicieron imperfectos. Y bueno. Igualmente, a la cero hora del nuevo año, con la copa en alto, que nadie ni nada nos quite el aullido de ¡Feliz Año Nuevo! .