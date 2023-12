Cloacas: haría falta una década para sanearlas

Hoy no tenemos el financiamiento. La primera medida que hemos tomado con el ministro Yanotti apenas asumimos fue ir a Buenos Aires para reunirnos con los funcionarios de la Enohsa. Allí consultamos sobre las obras que estaban licitadas y adjudicadas y que todavía faltaba el envío de fondos de la Nación. Nos comunicaron que los fondos no iban a llegar y se resolvieron los contratos de común acuerdo. Hay obras que tenían los proyectos listos, licitados y adjudicados y por falta de financiamiento no se van a hacer.