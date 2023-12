Por seis años, la Navidad fue enmarcada por la guerra

En septiembre de 1939, Europa se volvía a convertir en el escenario de una guerra que en los años siguientes escaló a nivel global. No hubo lugar del orbe que no haya tenido ramificaciones de las batallas en el Viejo Continente, extendidas a África y a Asia. En este sentido, el 17 de diciembre de ese año, tras una larga persecución y realizar arreglos precarios en el puerto de Montevideo, fue hundido el crucero pesado alemán Graf Spee. Las tapas de nuestro diario de aquellos años estuvieron dominadas por las noticias de la Segunda Guerra Mundial, de los avances alemanes en los primeros años hasta el equilibrio de fuerzas y el posterior control aliado del continente europeo y del Pacífico. Un lugar importante ocupaban las palabras del papa Pío XII que siempre pedían por la paz en el mundo hasta que en 1945, con la guerra terminada cuatro meses antes con la rendición de Japón y en mayo en Europa, expresó que “¡Qué suspiro de alivio levantó nuestro pecho al anunciarse que el sangriento conflicto había terminado!” y agregaba “ahora por primera vez, la familia celebra por merced divina, la fiesta de Navidad en la cual los temores de guerra por tierra, mar y especialmente por aire, no llenarán tantos corazones de terror y de angustia”. Otra noticia de importancia era el encuentro de los cancilleres de los países aliados en el Kremlin. También se anunciaba que el 10 de enero de 1946 se produciría la primera reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas donde se elegirían las primeras autoridades. Tras seis años la principal noticia no era de la guerra sino nacional con la conformación de la fórmula presidencial radical para los comicios del año siguiente.