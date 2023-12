El terrible 1861: combates feroces en territorio provincial

El siguiente es un relato de ficción, de lo ocurrido entre los meses de noviembre y diciembre de 1861. El que relata es el propio José María del Campo: “Apenas recuperado de mis heridas, me dirigí a ver a los Taboada, quienes ya tenían la orden del presidente Mitre de asistirme. Mediante ciertas condiciones y luego de convenir un pago por los costos que la guerra les ocasionaría, nos puso a disposición todos sus elementos bélicos y soldados, con los que organizamos un nuevo ejército. De inmediato comenzamos a constituir nuestra red de aliados en el sur tucumano y tuvimos la sorpresa de obtener ayuda hasta de aquellos que hasta ayer no más eran nuestros enemigos. Tanta era la brutalidad de trato de los federales vencedores en Tucumán. Enceguecidos de soberbia, Navarro y sus secuaces no imaginaron que en tan poco tiempo podíamos levantar una fuerza capaz de batirlos. Resueltamente marchamos sobre Tucumán, donde comenzaron a sumarse partidas de hombres leales desde los cuatro puntos cardinales. Los federales supieron que estábamos encima, cuando no tenían tiempo más que el necesario para salir a enfrentarnos. La sorpresa ahora, estaba de nuestro lado. En los campos del Manantial, un 18 de diciembre de 1861 los derrotamos completamente gracias al arrojo y al valor de una tropa cuyo estandarte fue su jefe, quien comandó cada una de las cargas.