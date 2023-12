Viviana Canosa renunció a su programa de radio: "Me tengo que ir"

Ayer, durante el pase con Yanina Latorre, la ex conductora de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) afirmó: "Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen".