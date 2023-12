Para Pablo Ortega, llegar a la primera fecha del Turismo Nacional será una victoria

Tras ser galardonado por tercera vez en la Fiesta del Deporte y haber protagonizado dos triunfos de amplia repercusión en la categoría, el rostro de Ortega empieza a ser más familiar en cualquier parte. Sin embargo, a esas situaciones no las maneja tan bien como al auto. “Me cuesta un poco. Suelo ser más bien perfil bajo. Nunca me la creo, inclusive hasta cuando ganaba una carrera siempre decía: “me faltó mejorar en algo’”, cuenta sobre la exigencia que se hace. “Tampoco es que sea tan conocido; pero me pasa que en algún bar me reconocen y obviamente que me acerco a charlar. Me gusta, me hace sentir bien; son los momentos en los que me acuerdo que soy piloto también”, relata con felicidad el papá de Catalina.