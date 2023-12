Tucumán alojará dos torneos internacionales de tenis en febrero

“Es una alegría realizar estos torneos internacionales que se jugarán durante una semana. Me reconforta que nos den nuevamente ese espaldarazo. El trabajo que venimos haciendo tiene una muy buena acogida dentro del concierto internacional”, dijo Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis. “Empezamos en 2022 y son 12 torneos en una misma sede. Creo que no tiene antecedentes en Sudamerica”, añadió, asegurando que no está definido el nombre para el evento.