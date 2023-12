Reseña: catástrofe inminente al Norte de Argentina

Pero acá hace falta aclarar algo: “Niña” no apela a la marginalidad como si se tratara de una novela social entregada al efectismo de lo clandestino y lo “provinciano”. En realidad, la tonada del relato impele a lo caótico, a una sensación de cringe que no opera en términos sociales per se, sino a la crudeza contemporánea de lo que se rompe: lo filial es monstruoso, la infancia no es tierna, la maternidad no es vocación, la ternura no es una obligación. En esta novela, los grandes relatos preliminares no estructuran la potencia de su historia, y Lázaro levita de esos cánones para establecer un punto de quiebre más cercano al absurdo de la vida y lo descarnado de lo fatal. “Pienso que Lucero tiene miedo de que yo me muera y me dan ganas de decirle que no es tan terrible que se muera tu mamá. Mucho menos si la ves azul clamando que le entre aire. El aire no es gratis como pensamos. A veces la muerte parece una bendición. Pero no puedo decirle eso todavía. Es muy chiquita”.