Fiesta del Deporte de LA GACETA: Julieta Medina Sarmiento fue la favorita del público

“Sí estuve pendiente de la votación. En un momento, cuando me fijé, la chica de mountain bike me había sacado un montón de ventaja, más del 10%. Ahí pensé que ya no tenía chance y me resigné a que no iba a ganar. Por eso me sorprendió tanto cuando dijeron mi nombre. Es una linda forma de terminar el año, un gran regalo para las Fiestas. Ojalá que el año que viene pueda estar de nuevo y venir a ‘defender el título’”, cerró Julieta, quien juega al voley desde los ocho años.