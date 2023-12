Riquelme: "Nunca vi una mugre tan clara como la que estamos pasando"

Sin embargo, las declaraciones no salieron desde el usuario habitual donde se suben los videos del "xeneize", sino que lo hizo de un canal alternativo debido a que el original fue dado de baja por derechos de autor. Aunque sin nombrarlos directamente, todas las fuertes declaraciones que hizo estuvieron apuntadas a la fórmula opositora encabezada por Andrés Ibarra y secundada por Mauricio Macri. Siempre manteniendo el mayor grado de conflicto con el ex presidente del club y de la Nación. "Este señor nos quiso robar el club. Lo quiere privatizar", hizo referencia el ex jugador. “En 45 años nunca vi una mugre tan clara como la que estamos pasando los hinchas de Boca. Están lastimando al hincha, están lastimando al club y al socio, pero mañana va a ser un gran día”, fue taxativo Riquelme.