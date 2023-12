Pareceres: se muda la biblioteca del pintor de los ojos sentimentales

Freno un rato para descansar. El calor y los libros me ganaron. Me siento en el sillón donde solía sentarse mi abuelo. Ahí donde yo lo abordaba con una ronda de preguntas muy infantiles, generalmente sobre su pelada. “¿Y dónde tenés los piojos?”, le pregunté un día. “No, no tengo. Me patinan y se caen”, me contestó. Este último recuerdo me lleva al inicio del perfil sobre él, que escribió el periodista y amigo Roberto Espinosa.