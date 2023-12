Cartas de lectores II: asunción

La asunción del nuevo presidente da vuelta la página a una verdadera pesadilla, vivida en los últimos cuatro años por todo el pueblo argentino. Pero eso no significa el más mínimo cambio en nuestra dolorosa realidad. Más bien todo lo contrario. La desastrosa herencia recibida, según lo dijo el propio Presidente, nos significará atravesar un brutal e inevitable ajuste, para no caer en la temida hiperinflación. La felicidad que sobrevoló un día histórico, disimuló la gravedad de las palabras del mandatario, y nos hizo retrotraer 40 años a otro momento de dicha, en el que también recuperábamos la libertad, luego de la sangrienta noche de la dictadura militar. El soleado y festivo día, como en aquel lejano 1983, nos hizo olvidar por un momento la pesadilla del pasado y la tormenta del futuro. Pero a pesar de todo, el crudo discurso inaugural fue aplaudido una y otra vez, especialmente cuando se dijo que el temido ajuste caerá fundamentalmente sobre el sobredimensionado Estado y no como siempre ocurría, en el sector privado. De todas maneras, la magnitud de la catástrofe impactará de lleno en la vida de todos los argentinos, fundamentalmente en la mitad de ellos, técnicamente hoy considerados pobres. Fue esperanzador escuchar que el amargo trago de los primeros meses comenzará a dar paso al ansiado renacimiento, de lo que alguna vez fué una poderosa nación. De algún modo el cambio ya comenzó a verse en el mismo espíritu de la gente y su renovada resiliencia, para ponerse nuevamente de pie a pesar de todo. Quizás sea una señal de este momento refundacional, el hecho que es la primera vez que la nación argentina tiene un presidente de profesión economista. El primer mandatario ya había anticipado que a partir del día 11 no había vacaciones para nadie, poniendo todos manos a la obra para corregir el rumbo, sin pérdida de tiempo. Suponemos que todos los mandatarios provinciales, intendentes, legisladores y concejales harán lo mismo, para contener el desastre social que se avecina, habiendo sido muchos de ellos corresponsables de este doloroso presente..