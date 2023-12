Cartas de lectores: fondos no reintegrables

El enigmático endeudamiento con el FMI y la posterior fuga al exterior de los fondos girados, parece tener su emulo en el municipio de Banda del Río Salí. Acorde a lo expuesto por el señor ministro del Interior en LA GACETA del 29/11/23, la aludida gestión municipal lidera el ranking de los pasivos municipales, con la particularidad que los fondos no se fugaron al exterior, tampoco salieron de la Provincia, ni del perímetro municipal. Por ende, una ley de Acceso a la Información Pública, conexa a la ley Nº 25.188 de Ética Pública, podrían haber contribuido, para despejar las dudas sobre esta confusa situación patrimonial, derivada del uso de los fondos no reintegrables. El anuncio del funcionario no sorprendió a la opinión pública, que conocedora de las maniobras políticas del 11/6/23, hizo tronar el escarmiento en las urnas en dos oportunidades, contribuyendo a la derrota del 19/11/23, e instalando a millones de compatriotas en un escenario de alto riesgo social, que se extendió como una mancha a todo el país. El encriptado endeudamiento no fue dilucidado por el análisis de la Cuenta de Inversión correspondiente al período 2022, practicada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante, pero considero que el mismo está en el nivel de los planteos formulados por un edil. El monitoreo del informe se realizó en respuesta al expediente Nº 02/2023, de fecha 29/5/23. La alarma sobre la crisis patrimonial del municipio, la activó un miembro de la Comisión, que el 3/7/23 aprobara la rendición de cuentas, al solicitar (LA GACETA, 3/8/23) al Ejecutivo municipal, información sobre “el destino y el uso” de $ 1.800 millones, de fondos “No Reintegrables”, supuestamente no incluidos en la documentación auditada. Con posterioridad (LA GACETA, 29/9/23), el mismo concejal solicitó que le provean la Cuenta de Inversión, ya “aprobada” por él, buscando dilucidar el destino de $ 11.000 millones de Fondos no Reintegrables, que al parecer tampoco figuraban en el documento aprobado el 3/7/23. El oscurantismo de la gestión política le da al vecino el derecho de informarse si los Fondos no Reintegrables ingresaron o no por la tesorería del municipio.