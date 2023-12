CREO propone reducir la cifra de legisladores, municipios y comunas

“A la sociedad la veo acompañando y a los dirigentes, especulando. Algunos dicen que no hay que cogobernar, otros que apoyan algunas cosas y otras no y otros juegan al quedo y no dicen nada. No hay que ser tibios, hay que definirse, acompañar. La clase política en general da vergüenza. Lo único que hacen es lastimar la democracia”, cuestionó y apuntó a los miembros del ex Juntos por el Cambio (JxC).