Regalías mineras en la UNT: cuando todo empezó

IV- La piedra del escándalo: se produjo de modo casual. Sucede que el contador Ostengo tenía amigos que por razones profesionales eran asiduos concurrentes a la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se cotizan las principales empresas del mundo. Un amigo le comentó a Ostengo que en la sede de la Bolsa se había producido una restitución del paquete accionario de una empresa integrante de la Minera Alumbrera SA, por valor de 250 millones de dólares. Se trataba de una empresa “W. River“ y esta operación no había sido conocida por los integrantes de la empresa concesionaria. Una vez conocidos los detalles de la operación el contador Ostengo me interrogó sobre la operación que debíamos responder en base a dos normas del contrato de concesión. Ya dijimos que el contrato era netamente favorable a la concesionaria, por lo que no dejó de sorprendernos que se habían establecidos dos marcos legales fundamentales: 1) El contrato sería regido por la ley argentina; y 2) Las diferencias serían resueltas conforme al Código Civil y Comercial de nuestro país. ¡Por fin algo contractual favorable! Prácticamente en una carilla y media redacté la impugnación de la representación de la UNT a la citada restitución de capital a una empresa.