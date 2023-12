Crimen de las turistas francesas: estuvo más de diez años preso y hoy fue liberado por un fallo de la Corte Suprema

Sus familiares, ansiosos por abrazarlo, corrieron hacia él. Con el cuadro en mano, Santos exclamó emocionado: "Miren, miren, este fue el motor que me mantuvo vivo todos estos años". El cuadro, un tesoro cargado de significado, llevaba una dedicatoria de uno de sus hijos: "Hola papá, hice este dibujo para vos para que veas que me gustan los animales y también dibujo provincias. Me gustaría viajar para conocer sus animales. Antes de ayer vi una estrella fugaz y le pedí un deseo para que estemos todos bien. Te quiero mucho, Eduardo".