El aprendizaje de la democracia

Es que no se nace democrático. Uno se vuelve democrático cuando se convence de que las fantasías extremistas son otras tantas fugas ante las dificultades de la realidad. Todas las Ideas que se nos ocurren -o que otros nos inculcan- para hacer rápidamente la felicidad del pueblo, son inútiles o nocivas si no están sustentadas por una firme y serena manifestación de su voluntad. Si se desea, realmente, hacerlo feliz, es preciso empezar ganársela, en pacífica rivalidad con el resto de la ciudadanía. Quien procura alcanzar el poder por otros medios es, más que un delincuente político, un ignorante, porque no sabe que el poder, si no tiene apoyo popular, termina siempre en un fracaso.