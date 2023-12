Cartas de lectores: carta abierta a Alberto

A unos dias de que deje la presidencia el Dr. Alberto Fernández quería escribirle en esta sección del diario LA GACETA una carta abierta: Sr. Presidente, no tengo ningún partido político; soy un ciudadano argentino golpeado y triste por todo lo que está pasando; el país que usted deja es como si estuviéramos en un abismo y nadie sabe si hay una salida o no. Cuando comenzó la pandemia de Covid-19 lo apoyé con todas mis fuerzas cuando lo veía sobre los reportes que hacía a diario junto al Sr. Kicillof y al Sr. Rodríguez Larreta; en mi imaginación creía que la grieta, con este virus mortal que se llevó millones de vidas, se terminaba y empezaba una nueva Argentina, un país que podía salir adelante de la gestión de Mauricio Macri. Cuando aparecieron las primeras vacunas llegaron las primeras muestras de la corrupción nuevamente: el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos y demás cosas que por DNU había decretado usted siendo el Presidente de la República y violando las normas que usted mismo había creado. La impunidad siempre ha reinado su gobierno; el anarquismo también porque luego culpó a la sequía y a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero nunca le habló a su país que tanto necesitaba su palabra. Ha creado un monstruo inflacionario otorgando miles de ayudas sociales a gente sin ningún tipo de control y luego de la derrota en las PASO y el escándalo de Martín Insaurralde “desaparecieron” usted y la vicepresidenta, dejando al Sr. Massa hacer lo que quiso con el país, otorgando bonos y demás extras que son el complemento de esta decadencia que jamás vi en la República Argentina. Mi pregunta, Dr. Fernández, es: ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué abandonó su pueblo que tanto defendió de la Covid-19? Y ahora dice que su gobierno ha dejado una Argentina de pie cuando tiene 50 % de pobreza y está al borde de una hiperinflación. Si tiene algo de decoro pida perdón de sus errores a todos los ciudadanos argentinos por todo lo que hizo. Y desde donde siga ayude al Sr. Milei para que todos juntos pongamos de pie este país que nos merecemos todos, un país que tiene todo para ser un lugar donde la esperanza regrese en la gente y podamos algún día decir hemos dejado un futuro a nuestros hijos y nietos.