Se normaliza la gestión de la basura y la intendenta abre una investigación en el Consorcio

“La recolección en las ciudades no se puede detener por una cuestión de salud pública, pero en San Felipe tenemos una playa de descarga impermeabilizada para dejar temporalmente los residuos ante eventualidades. La empresa no había recibido los pagos oportunamente, unos días se depositó allí la basura pero ahora ya no es necesario. Se retomó el proceso normal”, explicó el directivo del Consorcio. “Buena parte del dinero adeudado ya llegó, y estamos retomando correctamente el servicio. Son trámites administrativos que demoran”, añadió.