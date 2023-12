Cartas de lectores: asesores

Hace unos días leí que las autoridades de Yerba Buena decidieron aprobar incrementos en algunas tasas municipales en un 130%, incluyendo el de las contribuciones que inciden sobre los inmuebles. Aclaran que es un “ajuste por inflación” que todos somos conscientes y padecemos y que sin duda impactará en los bolsillos de los ciudadanos. Lo que me asombra es que en una gran demostración de “austeridad” los concejales disminuirían sus asesores al número de cuatro en vez de siete. Esta medida sería beneficiosa para la planilla salarial que se aliviaría un poco ya que se dejarían de pagar 30 sueldos. Me pregunto ¿Por qué debemos pagar asesores? ¿Acaso no votamos personas para desempeñar los cargos que sean “idóneas”? Esto es que estén capacitadas debidamente para las funciones a las que postulan ¿Qué propuestas tan específicas fuera de pavimentación de calles, recolección de basura, espacios verdes, mejoras en el tráfico, entre otras, necesitan asesores especializados?. En caso de que así sea deberían pagarlos los concejales con sus ingresos. Conozco bastante la Biblioteca del Dr Ernesto E. Padilla quien fue gobernador de Tucumán, Ministro de la Nación, diputado y senador en largos períodos y hasta miembro del Concejo de la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Era un hombre culto y sus proyectos fueron de gran envergadura para Tucumán y el Norte Argentino. Sus libros están anotados de puño y letra, subrayados y con acotaciones. Muchos los consultó para cumplir con los desafíos de sus cargos políticos. Estudiaba, reunía material sobre el tema y si era necesario, solicitaba el asesoramiento de un técnico por su cuenta. Creo que nuestros funcionarios deberían seguir su ejemplo y recortar en serio los gastos innecesarios. Los vecinos lo agradeceremos y será un buen ejemplo del cambio.