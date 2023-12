Debate sobre una detenida por el asesinato de su pareja en Yerba Buena

El investigador reveló que, a raíz de una investigación iniciada por la Dinayf, la Justicia estaría investigando un presunto caso de desaparición de persona o de trata. Además recordó que la joven tiene problemas de adicción y que en la comisaría podrían controlarla para que no tenga una recaída. “Hasta que se compruebe si esa criatura es mi nieto, les pido que esta mujer siga detenida. En prisión no tendrá acceso a drogas y no podrá en riesgo la gestación”, solicitó Carlos Santucho, padre de la víctima.