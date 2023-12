La San Pablo-T busca afianzar la educación a distancia

El futuro vicerrector también se refirió a las exigencias que deben afrontar docentes y autoridades. “El entorno educativo y académico avanzó mucho en los últimos años y nuestros desafíos como docentes (porque las autoridades no dejamos de lado nuestra vocación docente) son no solo distintos, sino mucho más exigentes que hace 10 años. Debemos estar preparados en el uso de las nuevas plataformas en línea, tener la flexibilidad para poder adaptarnos a la vorágine actual llena de cambios no solo educativos sino también sociales y económicos. Cuando nosotros nos formamos, hace ya algunas décadas, no existía tanto la retroalimentación con los estudiantes como sí existe hoy y debemos estar preparados para ellos, porque cada estudiante es un mundo de cuestiones afectivas, psicológicas y familiares con las que debemos empatizar. En pleno siglo XXI, donde todo es interdisplinario y donde todas las disciplinas tienen cuestiones transversales como la comunicación, internet, los dispositivos digitales, nuestra mejor bandera es la adaptación”, dijo.