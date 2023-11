Rescataron a los 41 obreros atrapados en un túnel en la India

“He quitado el último pedrusco y allí estaban. Al cruzar, me han abrazado, nos hemos abrazado, me han levantado en andas. No hemos parado en las últimas 24 horas. Pero no hay palabras para expresar esta felicidad”, contó Qureshi. “Están estupendamente, igual de bien que tú y que yo”, añadió su compañero, Wakil Hasan.