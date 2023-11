Bucca y Dening, cada vez más lejos de San Martín de Tucumán

Mientras que en la vereda enfrente no cambian su postura. En la CD entienden que la cifra que se pide por el ex Unión es demasiado elevada y el club no estaría en condiciones de pagar ese monto. De esta manera, los caminos de Bucca y de San Martín se alejan cada vez más. Así, todo indica que defenderá otra camiseta el próximo año.