¿Cuántos asesinatos de civiles en Gaza, después de la tregua?

En el libro Mi tierra prometida de Aril Shavit* se lee: “Sólo cuando fui soldado me di cuenta de que algo estaba mal. Seis meses después de unirme a las brigadas de élite de paracaidistas de las FDI me asignaron a las mismas ciudades ocupadas que había recorrido de niño diez años antes. Ahora estaba asignado a hacer el trabajo sucio: servicios de punto de control, arrestos domiciliarios, dispersión violenta de manifestaciones. Lo que más me traumó fue irrumpir en las casas para sacar a jóvenes de sus cálidos lechos para interrogarlos a media noche. ¿Qué carajo está pasando? Me pregunté a mí mismo. ¿Por qué estoy defendiendo mi tierra natal tiranizando a civiles que fueron privados de sus derechos y su libertad? ¿Por qué mi Israel ocupaba y oprimía a otro pueblo? (…) Así me convertí en pacifista (…) luché contra la ocupación apasionadamente. En la década de 1980 me opuse al establecimiento de asentamientos en los territorios palestinos”.